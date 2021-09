Santé : le ping-pong pour aider les malades d'Alzheimer

Deux fois par semaine, Jacques Bureau fait le déplacement depuis la Picardie jusqu'à un gymnase de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), pour deux heures de tennis de table. Ses symptômes sont légers, mais il souffre de la maladie d'Alzheimer depuis trois ans. "J'ai transpiré pendant un quart d'heure, tout va bien ! Ça veut dire que je ne suis pas encore complètement gaga", s'amuse-t-il.

Capter l'attention

Ses partenaires de jeu sont d'autres malades d'Alzheimer, leurs aidants et des entraîneurs. Certains sont à un stade plus avancé de la maladie que d'autres, et doivent constamment être encadrés. "La maladie d'Alzheimer fait qu'ils ont des déconnexions, et ils partent dans tous les sens. C'est pour les capter", explique Jonathan Mathias, entraîneur. L'idée du programme Ping4 a germé il y a quelques années dans l'esprit de son fondateur, Renato Walkowiak, après la lecture d'une étude sur les bienfaits du ping-pong en matière de stimulation cognitive. Lancé à Levallois, le programme s'est développé dans une quinzaine de clubs.