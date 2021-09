Santé : le jeu pour ralentir la maladie d'Alzheimer

Il n'existe toujours pas de traitement efficace pour guérir d'Alzheimer. Certaines méthodes permettent toutefois de stimuler la mémoire et ralentir la maladie.

À Épinal (Vosges), une dizaine de malades d'Alzheimer vivent dans une unité protégée de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées Korian. "On s'adapte au rythme de vie des résidents", explique l'infirmière coordinatrice, Claire Antoine. Ils ont le droit d'aller et venir de jour comme de nuit. Rien n'est imposé aux résidents, dont l'attention et le comportement sont affectés par la maladie.

Stimuler les sens

Pour les encadrants, le maître-mot est la stimulation, avec notamment un travail sur la manipulation des objets ou une salle de stimulation sensorielle, mais aussi des dessins, et des applications sur tablette. Le jeu est ici un traitement médical, sur ordonnance. "Cet exercice permet en fonction des cris des animaux de reconnaître l'animal qui est concerné. Donc ça peut rappeler à leur mémoire ancienne", explique Claire Antoine. L'objectif est de tenter de ralentir l'avancée de la maladie, pour laquelle il n'existe aucun traitement médicamenteux efficace.