Santé : 700 000 Français vivent avec le diabète sans le savoir

Sur plus de 3,5 millions de personnes atteintes du diabète, 700 000 personnes ignorent qu'elles sont malades. 300 pharmaciens en France permettent donc un dépistage rapide. Une machine sur laquelle il suffit de poser ses pieds et ses mains, plus besoin de piqure. Car à l'heure actuelle, seulement un Français sur trois se fait dépister. Or les médecins estiment qu'il s'écoule en moyenne entre cinq et dix ans entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic.

Changer de mode de vie

Et si le taux de sucre du patient est ramené suffisamment bas pendant cette période, l'évolution de la maladie peut-être repoussée. Parfois, le simple changement de mode de vie, habitudes alimentaires et sportives, suffit. Sinon, des médicaments permettront d'éviter les complications comme l'insuffisance rénale.

