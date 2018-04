Salmonelle : contamination mortelle pour une dizaine de personnes

Du Mont-d'Or ou du morbier au lait cru, ces deux fromages ont été responsables en Franche-Comté d'une contamination à la salmonelle passée inaperçue entre novembre 2015 et avril 2016, mais qui a tout de même fait une dizaine de morts et 80 blessés, essentiellement des personnes âgées ou fragiles. "Cette contamination est terminée, explique Eric Février, président du syndicat interprofessionnel du Mont d'Or. D'ailleurs quand on en a eu connaissance il n'y avait a priori plus de fromages contaminés sur le marché."

Contrôles renforcés

La responsable s'appelle Salmonella Dublin. Mais le temps de faire les analyses pour découvrir la coupable, ces fromages, dont la date de péremption est courte, avaient été retirés du marché. Et l'information n'est jamais arrivée au consommateur. Depuis cette crise, les producteurs ont durci les contrôles. Sébastien Delavenne, fromager, expllque : "Suite à l'épisode de 2015, effectivement on a renforcé nos contrôles, on a multiplié par cinq les analyses réalisées sur les fromages".