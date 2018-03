Rougeole : "La seule protection c'est la vaccination"

Comment expliquer cette épidémie de rougeole qui touche la France ? "Tout d'abord parce qu'on est sous-vaccinés et surtout parce que c'est une maladie extrêmement contagieuse. Si vous avez la grippe, vous allez contaminer 2-3 personnes dans votre entourage, si vous avez la rougeole vous pouvez en contaminer jusqu'à 20. Puis il y a ce problème de la vaccination. Il faudrait que l'on soit à 95% de protection, or actuellement on est entre 62% et 88% de protection en fonction des régions", déplore le docteur Jean-Daniel Flaysakier.

Risques de séquelles pulmonaires et neurologiques

Pour être bien vacciné contre la rougeole, il faut deux injections à quatre mois d'écart. Certains considèrent cette maladie comme bénigne. "Il y a quelques rares décès, mais surtout des risques de séquelles pulmonaires et de séquelles neurologiques importantes. [...] La seule protection, c'est la vaccination", martèle le médecin.

Le JT

Les autres sujets du JT