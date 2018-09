Pourquoi les cas de cancers de l'oesophage ont-ils explosé ?

Quand on parle de cancer de l'oesophage, on pense souvent à la consommation d'alcool ou de tabac, mais il existe d'autres facteurs de risques moins connus : le reflux gastro-oesophagien (RGO) et le surpoids. C'est l'Association française de chirurgie, qui tiendra son congrès à Paris la semaine prochaine, qui alerte sur la progression de ce type de cancers. En 2017, 4.800 nouveaux cas de cancers de l'oesophage ont été diagnostiqués en France.

Les personnes les plus touchées sont généralement les hommes, après 60 ans. Si le cancer est déjà à un stade avancé, le recours à la chirurgie est inévitable. Plus la tumeur est décelée tôt, meilleures sont les chances de survie. Le docteur David Malka, cancérologue à l'Institut Gustave Roussy (Villejuif), insiste sur l'importance de la prévention, en agissant notamment sur le poids et le reflux gastro-oesophagien. Certains symptômes doivent alerter : une gêne nouvelle à la déglutition, une perte d'appétit et une forte fatigue. Dans ce cas, il est alors nécessaire de consulter.