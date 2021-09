Maladies cardiaques : les femmes sont moins bien diagnostiquées

En cas de problème cardiaque, les femmes sont moins bien diagnostiquées que les hommes. Damien Mascret, journaliste à France Télévisions, est sur le plateau du 19/20, mercredi 29 septembre. Il explique que “si une femme fait un infarctus, en moyenne, elle ou son entourage va mettre une heure de plus avant d’appeler les secours d’urgence que si c’était un homme”.



D’autres symptômes

Ce retard s'explique parce que chez les femmes, avant 50 ans, on a longtemps dit qu’elles étaient protégées par leurs hormones, les œstrogènes. “C’est vrai, mais pas toujours, précise le spécialiste. Les fumeuses, les femmes ayant une fragilité méconnue et, a fortiori, celles à l’âge de la ménopause, ne sont plus vraiment protégées. Qui plus est, si les hommes font l’infarctus dit typique avec la douleur dans le thorax, le cœur qui est pris dans un étau… Une femme aura, une fois sur deux, d’autres symptômes."

Parmi nos sources :

Fédération Française de Cardiologie

Livre Mon combat pour le coeur des femmes, Claire Mounier-Vehier (Ed. Marabout)

Liste non exhaustive