"Le premier traitement d'une longue série" : un médicament autorisé contre le vitiligo en France

Son nom : Opzelura. Pour la première fois en France, un médicament vient d'être approuvé par les autorités de santé contre le vitiligo, cette maladie qui dépigmente la peau. L'Assurance maladie a donné son feu vert mercredi 31 janvier pour qu'il soit remboursé : le traitement est donc disponible dès maintenant, dans les pharmacies d'hôpitaux dans un premier temps.

Cette crème, Opzelura, est réservée pour l'adulte et l’adolescent de plus de 12 ans et pu être appliquée deux fois par jour sur les zones dépigmentées par le vitiligo. Les cellules du corps chargées de la pigmentation de la peau, détruites à cause de cette maladie auto-immune vont donc pouvoir coloniser à nouveau la peau et lui faire retrouver sa couleur d'origine.

Ce traitement, qui dure entre 6 et 24 mois, concerne pour l'instant uniquement les patients dont le vitiligo est localisé et touche moins de 10 % du corps. Le professeur Thierry Passeron, chef du service de dermatologie au CHU de Nice, a participé aux essais cliniques sur ce médicament et affirme que ce traitement "marche très bien au niveau du visage".

Au bout d'un an, à peu près la moitié des patients vont retrouver une repigmentation complète ou quasi complète. Thierry Passeron, chef du service de dermatologie au CHU de Nice franceinfo

L'efficacité du traitement n'est toutefois pas égale en fonction des parties du corps. "Là où cela reste encore très difficile, ce sont malheureusement les extrémités des mains ou des pieds. Les résultats sont encore décevants", avoue le professeur Passeron. Mais il demeure optimiste : "C'est quand même le premier espoir et le premier traitement, à mon avis, d'une longue série. La prochaine étape sera certainement un traitement pour les personnes qui ont un vitiligo de façon diffuse."

Quatre essais cliniques sont justement en cours en France pour trouver des traitements aux malades atteints plus largement de cette pathologie. Sans être douloureux, le vitiligo reste très handicapant socialement et touche aujourd'hui 1 à 2 % de la population, soit de 600 000 à 1 million de Français.