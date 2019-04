Le nombre de cas de rougeole a progressé de 300% dans le monde au premier trimestre 2019

Le nombre de cas de rougeole a bondi de 300% dans le monde au premier trimestre 2019, annonce l'Organisation mondiale de la santé (OMS), lundi 15 avril, avec même une hausse de 700% en Afrique. "A ce jour, en 2019, 170 pays ont signalé 112 163 cas de rougeole à l'OMS. L'an dernier à la même date, 28 124 cas de rougeole avaient été recensés dans 163 pays", explique l'organisation, tout en précisant qu'il s'agit là de chiffres provisoires et donc incomplets.

Les épidémies actuelles incluent notamment la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, Madagascar, le Myanmar, les Philippines, le Soudan, la Thaïlande et l’Ukraine. De nombreux décès ont été observés, principalement parmi les jeunes enfants.

