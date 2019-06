\"Le diabète est une maladie insidieuse\"

Le diabète est devenu un fléau mondial et la France est également gravement touchée. Cette maladie touche trois millions sept cent mille Français et parmi eux, entre cinq cent mille et huit cent mille personnes ne sauraient pas qu’elles sont malades. Le diabète progresse depuis le début des années 2000. Il est souvent mal diagnostiqué car les premiers symptômes sont discrets. La semaine nationale de la prévention du diabète commence aujourd’hui.

Pourquoi tant de personnes ignorent leur maladie?

Dr Jean-François Thébaut : "Les signes du diabète sont souvent tardifs, au moment des complications. C'est pour cette raison que le diagnostic est souvent pratiqué trop tard, à l'occasion d'une prise de sang ou d'un test de la glycémie. Il n'y a pas de campagne de dépistage systématique. On parle de dépistage opportuniste, c'est-à-dire que le test est fait en fonction de sa situation personnelle.

Justement, comment savoir si l'on correspond au profil?

Dr Jean-François Thébaut : "Pendant la camagne de prévention, sur le site contrelediabete.fr, on peut remplir un questionnaire très simple de 8 questions en moins d'une minute et l'on obtient un score de risque."

Pourquoi parle t-on de diabète de type 1 et de type 2 ?

Dr Jean-François Thébaut : "Le diabète de type 1 concerne 10% des malades, généralement les enfants. A cause d'une incapacité de leur organisme à utiliser l'insuline, ils devront s'injecter de l'insuline toute leur vie. Le diabète de type 2 est diagnostiqué en général après 45 ans et il concerne les personnes plus âgées. L'âge moyen de ces diabétiques est de 65 ans."

Quelles sont les complications du diabète ?

Dr Jean-François Thébaut : "Elles peuvent être graves. Le diabète abîme les petits vaisseaux de tout l'organisme. Cela peut provoquer des maladies cardiovasculaires, des AVC, la cécité, des insuffisances rénales. Le diabète empêche aussi la bonne circulation sanguine et il peut aggraver des plaies, jusqu'à l'amputation."