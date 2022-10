L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète du retour de la tuberculose dans le monde

Après des années de déclin, la tuberculose prospère à nouveau, le Covid et les confinements ayant limité les dépistages et l'accès aux soins, s'inquiète l'Organisation mondiale de la santé (OMS) jeudi 27 octobre. Elle fait état de 1,6 million de décès l'an dernier dans le monde, soit un retour au niveau de 2017. Cela représente une augmentation de plus de 14% par rapport à 2019.

Selon le rapport annuel de l'OMS, 10,6 millions de personnes sont tombées malades en 2021 de la tuberculose - causée par une bactérie qui s'attaque principalement aux poumons -, une augmentation de 4,5% en un an. De même, le taux d'incidence de la maladie (nouveaux cas pour 100.000 habitants par an) a augmenté de 3,6% entre 2020 et 2021, après avoir baissé d'environ 2% par an pendant la majeure partie des deux dernières décennies.

Résistance aux médicaments détectée

Selon l'OMS, "c'est la première fois depuis de nombreuses années qu'une augmentation du nombre de personnes tombant malades de la tuberculose et de la tuberculose résistante aux médicaments est signalée". La pandémie de Covid a fortement ralenti les progrès dans la lutte contre la tuberculose.

L'organisation ne perd toutefois pas espoir, même si elle estime que la tuberculose devrait avoir poursuivi sa progression en 2022. "Il est temps de mettre un terme à cette maladie qui tue depuis longtemps. En travaillant ensemble, nous pouvons mettre fin à la tuberculose", a affirmé le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L'OMS souligne que la nécessité d'agir est devenue encore plus pressante dans le contexte de la guerre en Ukraine, des conflits en cours dans d'autres parties du monde, de la crise énergétique mondiale et des risques associés pour la sécurité alimentaire. Ces éléments "sont susceptibles d'aggraver encore certains des grands facteurs déterminants de la tuberculose, tels que les niveaux de revenu et la malnutrition".