L'hypertension, maladie répandue et souvent ignorée

C'est la maladie chronique la plus répandue : l'hypertension. 30% des Français en souffrent actuellement. Une tension normale ne doit pas dépasser 14,9. En situation de stress ou pendant un effort physique, la tension augmente. Mais chez les personnes hypertendues, elle reste élevée tout le temps même au repos.

Risque de complications

Si elle n'est pas soignée, l'hypertension peut provoquer des infarctus. "Si on laisse se compliquer une hypertension, on est exposé à des problèmes cardiovasculaires, à des problèmes rénaux, et qui sont gravissimes. Tout l'enjeu c'est d'arriver à détecter les patients hypertendus, les prendre en charge, les soigner", explique le Dr Nicolas Amabile, cardiologue à l'Institut mutualiste Montsouris.

La maladie apparaît souvent après 60 ans. Parmi les facteurs aggravants : une mauvaise alimentation, une consommation d'alcool excessive ou encore la sédentarité. L'hypertension reste mal détectée puisque seule une personne sur deux a connaissance de sa maladie.

