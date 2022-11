L'épidémie de bronchiolite reste à "un niveau très élevé" en France métropolitaine, selon les autorités sanitaires

La prudence est toujours de mise. L'épidémie de bronchiolite reste à "un niveau très élevé" en France métropolitaine, malgré un infléchissement "peut-être transitoire" après les vacances scolaires de la Toussaint, ont annoncé les autorités sanitaires, mercredi 16 novembre. En métropole, un total de 5 565 enfants de moins de deux ans sont passés aux urgences pour une bronchiolite dans la semaine du 7 au 13 novembre, soit un recul de 20% comparé à la semaine précédente. Quelque 2 027 enfants ont finalement été hospitalisés.

Si elles ont baissé, "les hospitalisations pour bronchiolite représentent pour la deuxième semaine consécutive la moitié des hospitalisations suite à un passage aux urgences chez les enfants de moins de deux ans", souligne Santé Publique France dans son bilan hebdomadaire. Il y a une semaine, l'agence sanitaire avait signalé des passages aux urgences et des hospitalisations à des niveaux records "depuis plus de 10 ans". L'intensité de l'épidémie est plus intense dans la moitié nord de la métropole et en Guadeloupe, selon l'agence sanitaire.