Innovation : ces robots qui permettent aux enfants malades de se télé-transporter

En direct de sa chambre d'hôpital, Alyssia se connecte à sa maison grâce à un clavier d'ordinateur et une connexion 4G. Un maintien du lien indispensable. "Ça me permet de revoir ma maison. C'est un peu comme si j'étais avec tout le monde. [...] J'ai des proches qui peuvent venir à la maison et ça me permet de les voir grâce au robot", confie la jeune fille de 16 ans atteinte d'une leucémie.

"Ça change vraiment quelque chose sur le plan social"

Ces robots de déplacent aussi au lycée. Lydie, atteinte d'asthme sévère, peut donc se retrouver au milieu de ses camarades. "Ça change vraiment quelque chose sur le plan social. Du coup, ça devient un médiateur. Et c'est assez intéressant de voir les réactions", confie Jocelyne Floquet, professeur d'Histoire-Géographie. Face au succès rencontré, de nouveaux robots sont en préparation.