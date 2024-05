Hypertension artérielle : six millions de Français ignorent qu'ils en souffrent, alerte la secrétaire nationale des pharmacies Giphar

À l'approche de la Journée mondiale de l'hypertension, qui se déroule vendredi 17 mai, le groupement de pharmacies Giphar propose des tests gratuits dans leurs officines afin de dépister l'hypertension artérielle parmi les clients. "On a 17 millions de Français qui sont dépistés [comme étant] hypertendus, et on en a six millions qui s'ignorent", alerte sur franceinfo Caroline Masset, pharmacienne à Épernay, dans la Marne, et secrétaire nationale de Giphar.

L'hypertension est "la première pathologie chronique en France", et la "première cause évitable d'accident vasculaire", elle concerne "autant de femmes que d'hommes", explique la pharmacienne. La tension se mesure grâce à un tensiomètre qui s'enroule autour du bras et gonfle. Ce test peut être proposé chez les médecins, notamment généralistes, mais également dans toutes les pharmacies, même si celui-ci n'est pas forcément gratuit. Au cours des tests de dépistage en pharmacie, lorsque la tension est supérieure ou égale à 13,8 "on redirige vers les médecins", indique Caroline Masset.

Une maladie à plusieurs facteurs

"L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse", rappelle la pharmacienne, il n'y a donc pas forcément de signes avant-coureurs. En revanche, il y a "une composante familiale, ou des mesures comportementales à éviter comme le tabac, l'obésité ou la sédentarité principalement avant 50 ans". L'alcool est également un facteur de risque, d'après Santé publique France qui estime, dans une étude d'avril 2024, que plus de 650 000 patients ont une hypertension artérielle liée à une consommation d’alcool dépassant deux verres par jour ou ne respectant pas les deux jours d’abstinence par semaine".