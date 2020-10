Vaccin contre la grippe : demande en hausse en 2020

Dans une pharmacie de la région parisienne, les doses de vaccin contre la grippe saisonnière sont arrivées il y a quelques jours et seront mises en vente dès mardi 13 octobre. Avec une petite inquiétude. "Les gens ont peur d'une co-infection entre la Covid-19 et la grippe. Et là, effectivement; les gens sont plus demandeurs du vaccin", témoigne Katia Haziza, pharmacienne à Achères (Yvelines). Un bon de prise en charge gratuite a été envoyé à 16 millions de Français par l'Assurance maladie, les personnes les plus à risques, soit âgées de plus de 65 ans ou souffrant de maladies chroniques notamment. Elles seront à vacciner en priorité.



Explosion des demandes

Les professionnels du secteur redoutent de ne pas avoir assez de stock, la demande ayant explosé de 25% par rapport à l'année dernière. "Si on n'a pas de réassort dans les jours qui viennent, nous ne saurons plus répondre à la demande", témoigne Véronique Jung, pharmacienne responsable à OCP. Quant au principal fabriquant de vaccins en France, il a augmenté ses capacités de production de 20%.

