Santé : l’épidémie de grippe risque d’être importante durant l'hiver 22/23

En direct sur le plateau du 12/13, vendredi 7 octobre, le journaliste et médecin Damien Mascret prévient de la virulence de la grippe en 2022, en plus du Covid-19.

Les contaminations dues au Covid-19 repartent à la hausse en France, vendredi 7 octobre. Mais une autre épidémie pointe déjà le bout de son nez : celle de la grippe. "Tous les ans, on regarde ce qui se passe dans l’hémisphère Sud, où les saisons dont inversées par rapport à nous, pour anticiper ce qui pourrait se passer dans l’hémisphère Nord (...). Or il y a eu effectivement une épidémie plus importante en nombre de cas", affirme le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13. "Il y a eu tout de même plus de 224 000 malades, 1784 hospitalisations et 305 décès de la grippe cette année en Australie", poursuit-il.



Une couverture vaccinale de 61% cette année

Pour Damien Mascret, il faut donc se faire vacciner contre la grippe "même si l’efficacité des vaccins contre la grippe n’est pas extraordinaire : en général entre 40 et 60%". Cela est cependant nécessaire, "d’autant que la huitième vague de Covid fragilise aussi les personnes déjà vulnérables, et que les deux épidémies vont se chevaucher", rappelle-t-il. En France, cette année, "61% des personnes de 65 ans et plus ont l’intention de se faire vacciner. C'est encourageant. La campagne commence le 18 octobre", conclut Damien Mascret.