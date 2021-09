Santé : la gastro-entérite et le rhume font leur retour en France

Après avoir été contrôlées durant l'automne 2020, les épidémies de gastro-entérite et les rhumes effectuent un retour en force. En cause, le relâchement des gestes barrières et la baisse de l'hygiène.

Ce sont les produits les plus demandés dans les pharmacies depuis quelques jours. Les médicaments pour traiter la gastro-entérite et les rhumes sont de retour sur le devant de la scène dans une pharmacie de Villeneuve-D'ascq (Nord). Chez un médecin, les pathologies de ces maladies de l'automne ont fait leur retour, avec de nombreux patients, dont des jeunes.

Un relâchement des gestes barrières

Alors que la France n'avait pas eu à faire face à une vague majeure de gastro-entérite ou de rhume lors de l'automne 2020, elle fait face à une montée des cas dès ce mois de septembre. La baisse de vigilance et le relâchement des gestes barrières contre le Covid-19 pourraient en être à l'origine. "Le fait de ne plus s'embrasser, de ne plus se toucher, de ne plus se serrer la main" aurait joué un rôle dans cette réduction des cas l'an passé, selon une patiente.

Ne pas avoir été attaqué par ces virus nous met également en danger, comme le rappelle le Dr Damien Mascret. "On va tous être plus sensibles aux infections respiratoires. En hiver dernier, notre système immunitaire n'a pas été stimulé. C'est d'autant plus dangereux pour les plus jeunes et pour les plus âgés", explique-t-il. Une seule solution : le lavage intensif des mains et le port du masque en intérieur.