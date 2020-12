Grippe, gastro-entérite... Les maladies hivernales en net recul cette année

Les professionnels de santé craignaient une conjonction mortelle entre le Covid et les maladies saisonnières, et les ventes de vaccins contre la grippe ont explosé cette année. Mais les cas de grippe ou de gastro-entérites sont nettement en baisse et dans les pharmacies, les rayons de médicaments sans ordonnance ne font plus recette. Ici, dans le Tarn, les consultations pour ces pathologies sont en baisse de 30 à 50%.

Pour Caroline Tortissier, pharmacienne à Albi, le phénomène s’expliquerait par l’application des gestes barrières par la population. "Le masque, premier geste barrière pour tout ce qui est rhinopharyngite et bronchite, a largement diminué ces pathologies", témoigne-t-elle.

Les généralistes confirment l’efficacité des mesures anti-Covid. "On a un peu de diarrhées, de gastro-entérites depuis une quinzaine de jours", indique le docteur Marguerite Bayart. Mais selon la praticienne, leur fréquence a diminué de moitié. Et pour la grippe, c’est encore plus spectaculaire : quatre fois moins de cas que d’ordinaire. Le réseau de veille sanitaire Sentinelles estime par ailleurs que l’épidémie de grippe 2019-2020 a causé un nombre de décès largement inférieur à celui des années précédentes : 3 680 contre environ 9 000 en temps normal.