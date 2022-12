La grippe gagne du terrain, neuf régions en phase "épidémique" en France métropolitaine

Après la Bretagne et la Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Grand Est, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur sont à leur tour passées au rouge.

L'épidémie de grippe gagne du terrain en France. Neuf régions de France métropolitaine sont passées en phase "épidémique", contre deux la semaine précédente, indique Santé publique France dans son bulletin du mercredi 7 décembre, portant sur les données de la semaine du 28 novembre au 4 décembre.

>> Grippe saisonnière : "On s'attend à ce qu'elle soit assez virulente", prévient le président de l'Union de Syndicats des Pharmaciens d’Officine (USPO)

Les sept nouvelles régions en France métropolitaine classées en rouge sont l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Grand Est, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elles s'ajoutent à la Bretagne et à la Normandie déjà classées en phase épidémique depuis la semaine précédente. En Outre-mer, Mayotte, Martinique et la Réunion sont déjà en phase épidémique depuis plusieurs semaines.

Les hospitalisations ont plus que doublé en une semaine

Les indicateurs de la grippe sont en "nette augmentation" dans toutes les classes d'âge. Le taux de consultation pour syndrome grippal a augmenté de 39% en une semaine. Il est passé de 145/100 000 habitants, la semaine du 21 au 27 novembre, à 201/100 000 habitants la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Santé publique France fait état d'une "très forte augmentation des hospitalisations". Elles ont plus que doublé en une semaine, touchant "particulièrement" les 65 ans et plus. La France enregistre 291 hospitalisations, contre 137 la semaine précédente.

Quatre régions sont en phase "pré-épidémique". Il s'agit de la Corse, de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie et des Pays de la Loire.