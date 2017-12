Grippe saisonnière : le seuil épidémique est atteint en Ile-de-France

La grippe saisonnière continue de s'étendre en France métropolitaine. Selon le dernier bulletin hebdomadaire de Santé publique France, la région Ile-de-France a atteint le seuil épidémique et huit autres régions sont au stade pré-épidémique, contre seulement trois la semaine précédente : les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et Provence Alpes-Côte d'Azur. Seules les régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes sont encore relativement épargnées.

Environ 14 400 décès en 2016

En une semaine, on est passé de 54 consultations pour 100 000 habitants en moyenne à 98 consultations pour 100 000 habitants, selon l'organisme public qui note une "franche" augmentation de l'activité grippale. La semaine dernière, près de 1 500 personnes se sont présentées aux urgences et 112 d'entre elles ont été hospitalisées.

L'an passé, la mortalité liée à la grippe avait été particulièrement élevée : 14 400 décès avaient été recensés. Santé publique France rappelle que la meilleure façon de se protéger est la vaccination. Il faut aussi se laver les mains et ne pas éternuer en direction des autres.