Grippe saisonnière : la campagne de vaccination débute mardi 13 octobre

La grippe saisonnière touche chaque année entre deux et six millions de Français, et tue en moyenne 1 000 personnes, dont 90% recensées chez les plus de 65 ans. “Cette même tranche d’âge est la plus endeuillée par le Covid-19”, rappelle Sandrine Aramon, journaliste France Télévisions, sur le plateau du 12/13 du lundi 12 octobre. Pour éviter la saturation des services hospitaliers, il faut donc augmenter la couverture maximale. Justement, la campagne de vaccination contre la grippe débutera mardi 13 octobre.



30% de doses en plus

En 2019, 48% des personnes vulnérables seulement se font vacciner. “On est bien loin des 75% recommandés par l’OMS. Cette année, le contexte sanitaire est propice à un regain de vaccination. C’est la raison pour laquelle Olivier Véran a commandé 30% de doses vaccinales supplémentaires”, souligne la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT