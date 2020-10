Vaccin contre la grippe : recommandations spécifiques liées au contexte sanitaire

Si cela ne protège pas contre le Covid-19, il est particulièrement recommandé de se faire vacciner cette année afin d'éviter "une vague de malades graves de la grippe [qui viendrait] s'ajouter aux malades graves du Covid", explique le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures de France 2, lundi 12 octobre. En moyenne, une épidémie de grippe saisonnière représente 18 000 hospitalisations, avec 5% de décès, indique Santé Publique France. On sait également désormais "que l'on peut s'infecter à la fois avec le virus de la grippe et avec le Covid". Bonne nouvelle toutefois : les gestes barrières qui protègent contre le Covid-19 protègent également contre la grippe saisonnière.

Grippe et Covid-19, comment faire ?

Si vous avez déjà été malade du Covid-19 et présentez des symptômes classiques de la grippe, comme de la fièvre, il vaut mieux attendre pour le vaccin. De même, si vous êtes cas contact, il est recommandé, en l'absence de symptômes, d'attendre 14 jours avant de se faire vacciner.

