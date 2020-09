Grippe : le stock de vaccins est-il suffisant ?

Cette usine normande produit 250 millions de vaccins contre la grippe cette année. Cela représente 25% de plus qu’en 2019. "Au global, l’usine peut produire 1 million de vaccins contre la grippe par jour. C’est le maximum que l’on puisse faire", explique Henri Landry, directeur du site Sanofi Pasteur. Face à la demande, l'entreprise s’est adaptée : "Nous avons augmenté des cadences, nous avons par exemple travaillé le week-end en plus de la semaine, nous avons embauché plusieurs dizaines de personnes en plus afin de répondre à la demande".





Vaccin gratuit pour les personnes à risque



Grâce à un bon de l’assurance-maladie, les personnes fragiles sont invitées à se faire vacciner gratuitement. Pour les autres personnes, il faudra compter entre 6 et 11 euros. En raison de la pandémie de coronavirus, la demande de vaccins pourrait être plus importante. Dans cette pharmacie, 600 vaccins de plus ont été commandés par rapport à 2019. Martiel Fraysse, pharmacien, conseille de se faire vacciner, "pour faciliter le diagnostique entre la Covid-19 et la grippe".

