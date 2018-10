Grippe : la campagne de vaccination est lancée

La grippe saisonnière a fait 13 000 morts en 2017. Dans quatre régions la vaccination est possible au sein des pharmacies. L'Auvergne-Rhône-Alpes fait partie de ces régions où est menée l'expérimentation. Plus de 2 000 pharmaciens vaccinent eux-mêmes dans cette collectivité depuis l'an dernier. Tous ont été formés au geste vaccinal et ont reçu un agrément du Conseil de l'Ordre.

Un dispositif bien reçu

Les patients semblent favorables à ce dispositif, pour certains il n'y a pas plus de risques à se faire vacciner au sein de l'officine que chez le médecin. C'est également un gain de temps : "Aller chez une infirmière ou retourner chez le médecin pour se faire vacciner : c'est trop. Il faut simplifier la vie des Français." Le dispositif devrait alors attirer plus de monde, notamment les femmes enceintes. L'objectif de l'expérimentation est d'étendre la couverture vaccinale. La région test est une bonne élève en la matière : l'Auvergne-Rhône-Alpes affiche un taux de couverture vaccinale trois fois supérieure à la moyenne nationale.

