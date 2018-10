Vaccination contre la grippe : qui est concerné ?

En direct depuis le plateau de France 2, le journaliste Anthony Jolly explique que le vaccin contre la grippe est recommandé aux "personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies chroniques, de maladies cardiovasculaires, respiratoires, le diabète, le personnel hospitalier, et cette année l'assurance maladie incite aussi les professionnels de santé libéraux à se faire vacciner, les pédiatres, les sages-femmes ou les dentistes par exemple".

Disponible en pharmacie dans 4 régions de France

Où se faire vacciner ? "Chez son médecin traitant, par une infirmière, par une sage-femme, mais aussi chez son pharmacien. Attention, seules les personnes à risque et les femmes enceintes peuvent être vaccinées par un pharmacien (...), et ce n'est possible, pour l'instant, seulement dans 4 régions en France", à savoir la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne Rhône Alpes, l'Occitanie et les Hauts-de-France. "Cette expérimentation de vaccination par les pharmaciens sera élargie à toutes les régions dès l'année prochaine".

Le vaccin est gratuit, pris en charge par l'assurance maladie, pour toutes les personnes pour qui il est recommandé. Pour les autres, il coûte 6 euros et est remboursé aux deux-tiers par l'assurance maladie.

