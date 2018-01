Grippe : est-il encore temps de se faire vacciner ?

Est-il encore temps de se faire vacciner contre la grippe ? "La bonne nouvelle, c'est que cette année, le vaccin serait efficace à 70% sur le virus qui circule le plus, le H1N1, explique la journaliste Julie Beckrich sur le plateau de France 2. Ce n'est pas toujours le cas, car l'efficacité du vaccin varie chaque année en fonction des souches qui sont mises dans le vaccin, et celles qui circulent effectivement pendant l'hiver. Donc si vous avez votre vaccin, faites-le, mais vite - en sachant qu'il faut compter entre 10 et 15 jours pour être immunisé."

Privilégiez les gestes barrière

"Mais en réalité, poursuit la journaliste, à ce stade déjà avancé de l'hiver, on privilégie plutôt les gestes barrière, comme se laver les mains, et aérer chez soi." Tout le monde doit-il se faire vacciner ? "Surtout les personnes qui ont reçu un bon de prise en charge de l'Assurance Maladie. Cela concerne les plus de 65 ans, les asthmatiques, les diabétiques entre autres. Seulement 47% de ces personnes fragiles s'étaient faites vacciner l'an dernier. C'est peu", fait remarquer la journaliste.

