Grippe : demandes de vaccin en hausse par rapport à l'an dernier

Dans une pharmacie parisienne, les patients ont défilé toute la journée pour se procurer le vaccin contre la grippe, disponible depuis mardi 13 octobre. Les clients craignent déjà la pénurie, car les habitués de la vaccination viennent tous en même temps. Le pharmacien Michel Fedida l'avait anticipé en faisant ses commandes : il a commandé 1 000 doses, soit 10% de plus que l'an dernier. "Il y a du monde, mais il ne faut pas s'inquiéter, on a des vaccins en stock", rassure-t-il.

Plus de doses qu'en 2019

En 2019, 12 millions de Français s'étaient fait vacciner contre la grippe, mais seulement 48% de la population identifiée comme prioritaire, soit les personnes âgées et les malades chroniques. À cause de l'épidémie de Covid-19, les demandes devraient fortement augmenter, alors l'État a commandé aux laboratoires 30% de doses de vaccins de plus que l'an dernier. Le vaccin est réservé aux patients à risque jusqu'au 30 novembre. Pour le reste de la population, la campagne de vaccination s'étend jusqu'à fin janvier 2021.



