Grippe : comment fabrique-t-on le vaccin ?

C'est à l'Institut Pasteur que les chercheurs français mettent au point le vaccin contre la grippe saisonnière. Celui-ci est fabriqué en fonction du virus et comme celui de la grippe évolue chaque année, le vaccin est donc "actualisé" à chaque fois.

Au centre national de référence de la grippe, des scientifiques étudient les virus en circulation afin de pouvoir adapter la composition du vaccin chaque année. Chaque jour, le centre reçoit une vingtaine d'échantillons suspects qui proviennent d'hôpitaux et de médecins généralistes et qui ont été prélevés dans le nez de patients.

Pour savoir si la grippe est présente dans les échantillons, les chercheurs séparent les virus des autres composants du prélèvement. Au bout d'une heure, l'échantillon est prêt pour l'analyse. Une machine permet alors de révéler ou non la présence de virus dans les échantillons.

La machine donne aussi des renseignements précieux sur la nature des virus de la grippe car il en existe plusieurs types : "Les informations récupérées sont utilisées pour déterminer la composition du nouveau vaccin. Nos données et celles récoltées dans le monde entier sont réunies et ainsi, on va pouvoir déterminer s'il y a un virus ou non qui a évolué beaucoup ou pas beaucoup et s'il est nécessaire de changer la composition vaccinale", explique Vincent Enouf, virologiste.

Le vaccin distribué l'année suivante est donc adapté au virus qui circulera le plus durant l'année en cours.