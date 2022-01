À Toulouse, un chercheur publie une BD sur les virus pour lutter contre les fake news

FTR

Son univers est habituellement fait d’éprouvettes et de tubes à essais. Rien ne prédisposait Pierre Bessière à l’écriture d’une bande dessinée. C’est l’arrivée dans nos vies du Covid-19 qui a incité cet enseignant-chercheur en virologie à vouloir nous expliquer comment fonctionne les virus et notamment celui de la grippe. "Le monde a découvert ce qu’était un virus. Comment cela pouvait être dangereux. Et on a entendu beaucoup de bêtises, assène le scientifique. Je me suis rendu compte qu’il y avait de nombreuses incompréhensions de la part du grand public", ajoute-t-il.

Un travail de vulgarisation scientifique

La BD de 80 pages intitulée La grippe, un virus, des canards et des hommes raconte avec humour la vie et l’œuvre d’un virus : de sa reproduction à sa mutation, en passant par les manières de l’attraper et les façons de s’en protéger. Chercheur dans une école vétérinaire, Pierre Bessière aborde aussi le rôle que jouent les volatiles, plus spécifiquement des canards, dans la propagation des virus de la grippe.

Afin de se faire comprendre de tous, les mots employés sont accessibles tout en apportant des informations rigoureuses. Un travail de vulgarisation scientifique pas toujours évident pour l’auteur. "Il y a des termes que je suis habitué à utiliser depuis des années et ils ne sont pas du tout explicites pour le grand public", reconnaît Pierre Bessière. Les dessins signés Yohan Colombié-Vivès apportent également une compréhension supplémentaire, sans bien sûr faire de non-sens. "Il est arrivé sur une cellule que Pierre Bessière me dise : 'là elle a trop de bras, en fait elle n’en a que huit'. Du coup, ce sont des petites retouches, des ajustements" raconte l’illustrateur originaire du Tarn-et-Garonne.

La grippe, un virus, des canards et des hommes est publié chez Edp Sciences, dans la collection Carnet de labo.