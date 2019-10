Une fronde mondiale anti foie gras ?

L'interdiction du foie gras à New York… ce n'est pourtant pas une nouveauté. "Un premier pays a déjà interdit l'importation de foie gras en 2014. L'Inde est très à cheval sur le bien-être animal. Depuis, Rio, ainsi qu'un État du Brésil et la Californie aux États-Unis, ont emboité le pas en interdisant la vente du produit", avance Julien Cholin. Certains ont par contre interdit le gavage, comme la Pologne. "C'était pourtant l'un des principaux producteurs dans le monde. Mais depuis 1999, le gavage est proscrit. Dans l'UE, seules l'Espagne, la Bulgarie, la Hongrie et la Belgique continuent de gaver leurs oies ou canards. La France bien entendu aussi, puisque nous produisons 70 % du fois gras vendu dans le monde", ajoute le journaliste.

Les effets de la grippe aviaire

Cette interdiction peut-elle avoir des conséquences pour les producteurs ? "Les éleveurs français ont lourdement payé la crise de la grippe aviaire de 2016. Depuis, les exportations n'ont pas retrouvé leur niveau du début de la décennie. Les producteurs craignent que cette interdiction que ne vienne abimer l'image du foie gras français."

