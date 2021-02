La Russie dit avoir détecté le premier cas de transmission à l'homme de la souche H5N8 de la grippe aviaire

Une "découverte importante". La Russie a annoncé samedi 20 février avoir détecté le premier cas de transmission à l'être humain de la souche H5N8 de la grippe aviaire, et avoir informé l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce virus a été détecté chez sept personnes contaminées dans une usine de volailles du sud de la Russie, où une épidémie de grippe aviaire a touché les animaux en décembre 2020. Les malades "se sentent bien" et n'ont pas de complications, a assuré l'agence sanitaire russe Rospotrebnadzor.

Si la souche H5N8 a "franchi la barrière inter-espèce" en se transmettant de l'oiseau à l'homme, "ce variant du virus ne se transmet pas d'une personne à l'autre à l'heure actuelle", a encore déclaré l'agence sanitaire. Elle a estimé que cette détection "donne au monde entier le temps de se préparer" en créant des tests et un vaccin, "dans le cas où ce virus deviendrait plus pathogène et plus dangereux pour l'homme et acquière la capacité d'être transmis de personne à personne".

Pas de risque connu "à ce jour" de transmission en France

La souche H5N8 de la grippe aviaire sévit actuellement dans plusieurs pays européens, dont la France, où des millions d'animaux ont été abattus pour arrêter sa progression. Le gouvernement français a assuré samedi que le virus de la grippe aviaire H5N8 présent sur des volailles en France ne présentait, à ce jour, "pas de risque de transmission à l'homme", mais des comparaisons sont en cours avec le virus ayant contaminé des personnes en Russie.

"A ce jour, 130 séquences virales complètes ont ainsi été obtenues. Aucune des analyses réalisées par l'Anses (Agence de sécurité sanitaire) n'a montré de propriétés laissant craindre un risque de transmission à l'homme du virus de l'influenza aviaire présent sur des volailles en France", selon un communiqué des ministères français de l'Agriculture et de la Santé.

Selon l'OMS, la transmission de la grippe aviaire à l'homme est un fait rare et nécessite "un contact direct ou étroit avec des oiseaux infectés ou avec leur environnement". Cependant, ce virus "doit être surveillé" car il a un potentiel de mutation.