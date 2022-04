Grippe aviaire : un foyer détecté en Dordogne, une première depuis six ans

Un foyer de grippe aviaire a été détecté, samedi 2 avril, dans un élevage d'oies, à Saint-Geniès, dans le Périgord noir, selon les informations de France Bleu Périgord, confirmées par la préfecture de Dordogne. Le département n'avait pas été touché par l'influenza aviaire depuis l'hiver 2015-2016.

>> Grippe aviaire, surcoût lié à la guerre en Ukraine... Pourquoi les éleveurs de volailles veulent augmenter les prix

Plusieurs volailles ont été testées positives. La préfecture prévoit de communiquer sur des mesures de protection dimanche mais selon France Bleu Périgord, une opération d'abattage a déjà eu lieu samedi.

Plus de dix millions de volailles abattues

Quelques jours plus tôt, mercredi, un foyer de grippe aviaire avait été détecté dans le Lot, à Gignac. La commune se trouve à moins de 30 kilomètres de Saint-Geniès. Pour empêcher la propagation du virus, une zone de protection avait été mise en place par la préfecture de Dordogne. Sept communes, voisines de Saint-Geniès, sont concernées : Borrèze, Nadaillac, Salignac-Eyvigues, Orliaguet, Peyrillac-et-Millac, Cazoulès et Jayac. Les mouvements et remises en place de volailles y sont interdits, sauf dérogation.

L'épisode de grippe aviaire enregistré cet hiver 2021-2022, est le plus sévère jamais connu en France, avec plus de 1 100 foyers en élevage et plus de dix millions de volailles abattues.