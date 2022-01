Grippe aviaire : un arrêté préfectoral ordonne l'abattage des canards dans 99 communes des Landes

Près de 144 élevages ont été infectés par le virus de la grippe aviaire dans les Landes, soit 34 de plus en un seul week-end, selon le dernier décompte des autorités.

Pour lutter contre l'épidémie de grippe aviaire, le préfet a pris un arrêté ordonnant l'abattage des canards dans 99 communes des Landes (Nouvelle-Aquitaine), rapporte France Bleu Gascogne lundi 17 janvier.

Dans la zone de protection concernée, on trouve les 99 communes situées principalement en Chalosse et dans le Tursan, mais aussi désormais autour de Saint-Geours-de-Maremne. Dans ces 99 communes, tous les canards doivent être abattus, qu'il s'agisse d'un élevage contaminé ou d'un élevage sain (on parle alors d'abattage préventif).

Plus de 600 000 volailles abattues en décembre

Selon un dernier décompte du ministère de l'Agriculture, lundi 17 janvier, 144 élevages ont été infectés par le virus de la grippe aviaire dans les Landes, soit 34 de plus en un seul week-end.

Le virus avait été identifié une première fois en élevage le 26 novembre au sein d'une exploitation de la commune de Warhem (Nord) où 160 000 poules pondeuses étaient élevées toute l'année en bâtiment. Fin décembre, la grippe aviaire avait déjà entraîné l'abattage d'environ 650 000 volailles en un mois.

En 2021, la crise – la troisième depuis 2015 – avait fini par être enrayée au prix de l'abattage, souvent préventif, de plus de 3,5 millions de volailles, essentiellement des palmipèdes.