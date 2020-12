Grippe aviaire : le virus se propage en France

La grippe aviaire contamine les élevages à travers la France. À Bénesse-Maremne, dans les Landes, 6 000 canards ont été euthanasiés samedi 5 décembre pour éviter que le virus ne se propage. "Il a fallu prendre une décision immédiate. On l'a prise, en accord avec les services vétérinaires, pour gagner du temps", raconte Dominique Granciet, éleveur de canards, au micro de France 3.

45 départements en risque élevé

Le virus de la grippe aviaire se transmet via le ciel : les oiseaux migrateurs contaminés propagent le virus à travers l'Europe. En France, un premier cas a été détecté le 16 novembre en Haute-Corse, puis un second, quelques jours plus tard, dans les Yvelines. Désormais, 45 départements sont placés en risque élevé. Les autorités sanitaires confirment que le virus n'est pas transmissible à l'homme par la consommation de volaille, œuf ou foie gras.

