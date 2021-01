Grippe aviaire : l'expansion semble "contrôlée" en Nouvelle-Aquitaine, selon la préfète

"L'expansion de l'épizootie" de grippe aviaire "semble à ce jour contrôlée" en Nouvelle-Aquitaine et notamment dans son épicentre des Landes, a indiqué jeudi 21 janvier la préfète de région. Cela "ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des semaines de travail", a souligné Fabienne Buccio lors de ses voeux à la presse à Bordeaux. "L'Etat soutiendra les éleveurs, leurs pertes seront compensées", a-t-elle assuré. Les premières indemnisations pour un montant d'environ 1 million d'euros sont en cours pour une vingtaine de dossiers.

Plus d'un million de volailles abattues

La préfète a estimé que les mesures "drastiques" mises en place s'étaient révélées "adaptées et efficaces", entre abattages massifs, interdiction de transports et d'introduction de volailles et autres oiseaux captifs. Au 14 janvier, plus d'un million de volailles, essentiellement des canards, avaient été abattues dans le sud-ouest. La préfète a toutefois mis en garde contre "un risque de ressauts" de l'épidémie. "Face à un virus, on ne maîtrise pas tout", a ajouté Fabienne Buccio.