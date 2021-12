Gastronomie : les Foires Grasses de Brive-la-Gaillarde, l'incontournable des amateurs de foie gras

Pour la table de Noël, Dominique et Jean-François ne jurent que par les Foires Grasses de Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Depuis 15 ans, ils font la route chaque année depuis l'Auvergne. "On prend des foies gras, des magrets, des figues", énumère Dominique. "On fait une grosse commande, on en a beaucoup pour nous, mais on prend aussi pour des amis", poursuit Jean-François. Samedi 18 décembre, les allées étaient bondées. La clientèle n'hésite pas à venir de loin. "Pour avoir acheté des foies gras souvent ailleurs, ici il y a une qualité [qui] n'a rien à voir, et en plus c'est moins cher", confie une femme, venue de Lyon (Rhône).

Des stocks réduits

Si la demande est là, l'offre peine à repeindre. Les mesures de prévention contre la grippe aviaire ont contraint les producteurs à réduire leurs élevages de 30%. "À 6h30 ce matin on avait déjà la queue, et à 8h30 on n'avait plus un foie gras à vendre, rapporte Jean-Luc Abina, fabricant de foie gras. Avec 30% de canards en moins dû au confinement des animaux, on ne prenait plus de commande, donc les gens sont venus très tôt ce matin."