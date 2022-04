Dordogne : 37 foyers de grippe aviaire détectés en quinze jours

Entre le 2 et le 19 avril, 37 foyers de grippe aviaire ont été détectés en Dordogne, rapporte France Bleu Périgord mardi. Sept ont été découverts en moins d'une semaine. Un premier foyer avait été détecté le samedi 2 avril dans un élevage d'oies, à Saint-Geniès, dans le Périgord noir. Le département n'avait pas été touché par l'influenza aviaire depuis l'hiver 2015-2016.

Depuis le samedi 16 avril, il y a "sept foyers avérés supplémentaires et quatre suspicions, soit deux foyers découverts chaque jour toujours dans les mêmes zones", selon Yannick Frances, vice-président de la chambre d'agriculture de la Dordogne. Dans le Périgord Vert, 700 oies ont notamment été abattues mardi dans une ferme expérimentale à Coulaures.

Pour la chambre d'agriculture, la situation est inquiétante et il faut désormais contenir l'épizootie avec "un nouveau zonage". Elle propose que les producteurs situés dans un rayon de 20 kilomètres autour d'un foyer puissent transporter leurs animaux sains pour les gaver et les abattre afin de créer des stocks pour l'hiver et la période estivale. La chambre d'agriculture préconise de mettre en place des "vides sanitaires" très localisés autour des foyers pour permettre à la production de reprendre rapidement. Elle a interpellé l'État sur les indemnisations attendues par les éleveurs qui ont perdu leur cheptel et leurs animaux. Un nouvel arrêté préfectoral est attendu mercredi.