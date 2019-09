Gard : la lutte contre l'ambroisie, plante invasive et allergène, est lancée

L'ambroisie, une plante très invasive et dérangeante à cause de son puissant pollen, est au maximum de sa floraison au mois de septembre. À Alès, dans le Gard, on a organisé une lutte contre la plante notamment au bord du Gardon. Les deux techniciennes à l'œuvre se protègent des effets de l'ambroisie avec des gants et des masques. "Il faut se méfier de cette plante quand elle est en pleine floraison. C'est à ce moment-là qu'elle est vraiment allergène", explique Anne-Marie Ducasse-Cournac, de l'organisme Fredon Occitanie (Fédération régionale de féfense contre les organismes nuisibles).

De nombreuses allergies développées

"On peut ressentir au niveau cutané des démangeaisons, de l'eczéma. On peut aussi développer des conjonctivites. Au niveau respiratoire, on peut développer des crises d'asthme", explique Isabel Demolder, éducatrice à l'environnement. L'objectif des deux femmes est aussi d'informer les promeneurs, qui ne connaissent souvent pas les effets de cette plante originaire d'Amérique du Nord.

