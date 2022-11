Epidémie de bronchiolite : le ministre de la Santé déclenche le plan d'urgence national à l'hôpital, prévu pour les situations exceptionnelles

Les passages aux urgences et les hospitalisations ont atteint des niveaux inédits depuis plus de dix ans, selon le bilan de Santé publique France. Cette épidémie vient frapper de plein fouet les services d'urgences pédiatriques.

L'épidémie de bronchiolite est d'une virulence inédite depuis plus de dix ans. Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé, mercredi 9 novembre, le déclenchement du plan national prévu dans les situations sanitaires exceptionnelles dans tous les hôpitaux français. Une décision qui doter chaque région de moyens supplémentaires, alors que les services pédiatriques subissent déjà les conséquences d'un afflux de patients.

Face à des niveaux d’hospitalisation sans précédent depuis 10 ans, engendrés par l’épidémie de bronchiolite, j’ai activé aujourd’hui le plan ORSAN. Nous renforçons les moyens de chaque région pour soutenir les soignants et assurer la prise en charge des enfants et des familles. pic.twitter.com/vYqqAIhWb0 — François Braun (@FrcsBraun) November 9, 2022

"J'ai décidé ce matin, en complément de tout ce qui était déjà mobilisé, de déclencher le plan ORSAN (organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles) spécifique à cette épidémie", a-t-il déclaré au Sénat. Cette mesure doit "renforcer encore le moyens des agences régionales de santé (ARS) et permettre que l'ensemble de l'hôpital puisse se concentrer sur ce problème particulièrement aigu aujourd'hui".

Constatant une "poursuite de l'augmentation" des indicateurs "malgré un infléchissement en lien avec les congés scolaires de Toussaint", SPF a pointé des "nombres de passages aux urgences et d'hospitalisations pour bronchiolite très élevés et à des niveaux supérieurs à ceux observés aux pics épidémiques depuis plus de 10 ans", dans son bilan hebdomadaire.