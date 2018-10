Endométriose : une consultation spécialisée pour faciliter la prise en charge

L'endométriose est une maladie gynécologique fréquente puisqu'elle touche une femme sur dix. Pourtant, elle reste encore très souvent mal diagnostiquée. Les douleurs et les symptômes qui surviennent pendant les règles sont variés et non spécifiques de la maladie. Ils peuvent induire en erreur les médecins et ainsi retarder le diagnostic et la prise en charge.

Pour cette raison, une clinique bordelaise a mis en place une consultation pluridisciplinaire, spécifiquement dédiée à l'endométriose. Kinésithérapeute-ostéopathe, psycho-sexologue, chirurgien digestif, médecin de la douleur ou encore gynécologue... Tous les spécialistes peuvent être consultés en une seule journée.

"Ce parcours nous permet d'être complets sur la stratégie globale pour la prise en charge. Ca nous met en alerte sur des choses que l'on n'a peut-être pas perçu lors d'une consultation simple, par exemple un retentissement important sur l'humeur, des dépressions sous-jacentes, des problèmes de couple ou encore des douleurs neurologiques dues à l'endométriose...", explique le Dr Benjamin Merlot, gynécologue-obstétricien.

Mise en place en 2017, cette journée de consultations a déjà permis le suivi d'une centaine de patientes. Elle est, pour l'instant, unique en France.