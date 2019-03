Endométriose : "Ce n'est pas normal d'avoir mal au ventre pendant ses règles"

Pour la gynécologue Isabella Chanavaz-Lacheray, l'endométriose n'est pas diagnostiquée chez les adolescentes quand elles ont des règles très douloureuses, ce qui est la cause des retards à la prise en charge de cette maladie.

La ministre de la santé Agnès Buzyn a annoncé, vendredi 8 mars sur franceinfo, la mise en place de consultations obligatoires pour les jeunes femmes "entre 11 et 13 ans et entre 15 et 17 ans". Une mesure destinée à mieux diagnostiquer cette maladie qui touche une femme sur 10 en France. Isabella Chanavaz-Lacheray, gynécologue-obstétricienne et membre du comité scientifique de l'association EndoFrance était l'invitée de franceinfo, vendredi 08 mars.

franceinfo : Est-ce que les mesures annoncées par la ministre de la Santé vont dans le bon sens ?

Isabella Chanavaz-Lacheray : Aujourd'hui, les adolescentes ne sont pas diagnostiquées quand elles ont des règles très douloureuses. C'est l'une des causes du retard à la prise en charge de cette maladie, donc les diagnostiquer plus tôt oui c'est une excellente idée. On a une liste de questions qui permettent en cinq, six questions de suspecter ou pas une endométriose à partir du moment où [les adolescentes] ont eu leurs premières règles, 12-18 mois après : Avez-vous mal au ventre pendant vos règles ? Si oui, à quel point ? Quels médicaments êtes-vous obligée de prendre ? Êtes-vous obligée de rester couchée ? Est-ce que vous êtes obligée de louper l'école ? Avez-vous déjà fait des malaises tellement vous aviez mal ? Si c'est le cas, ce sont déjà des éléments très suspects. Mais comme cette question [de la douleur] est la première à poser, si on ne la pose pas, on ne pose pas toutes les autres et on passe à côté du diagnostic.

Comment explique-t-on que cette maladie soit si mal diagnostiquée ?

Il y a deux raisons. La première c'est que la plupart des femmes ne considèrent pas qu'avoir mal pendant ses règles, c'est pathologique. Quand on a fait une enquête, on a réalisé qu'une femme sur deux considérait que c'était normal d'avoir mal au ventre pendant ses règles. Hors, ce n'est pas normal d'avoir mal au ventre pendant ses règles. La deuxième raison est que ce ne sont pas seulement les femmes qui pensent cela, mais c'est aussi le corps médical. Ces douleurs sont banalisées, ce qui contribue à ne pas les prendre en charge suffisamment tôt et à arriver à des évolutions de l'endométriose parfois sévères.

Faut-il améliorer la formation des médecins ?

Oui, l'endométriose ne fait pas partie du programme dans la première partie des études de médecine. Cela veut dire que la plupart des médecins généralistes n'ont pas été formés spécifiquement à l'endométriose. C'est une chose à laquelle nous demandons depuis des années de remédier, en intégrant cette question au programme du concours. Nous avons eu pour l'instant du mal à l'obtenir. Il me paraît également fondamental de former les infirmières scolaires. Tout cela n'est pas organisé par les pouvoirs publics, donc c'est du bénévolat.