DMLA : une appli pour un meilleur suivi

Au-delà du jeu, l'application Odysight propose régulièrement trois tests. Un premier test vérifie l'acuité visuelle. Le test de la grille d'Amsler, lui, contrôle que le patient voit bien des lignes droites. Enfin, le dernier test s'assure que le patient distingue des contrastes. Si les résultats sont trop variables, un rapport est envoyé à l'ophtalmologue pour assurer un meilleur suivi.

Si le patient répond bien aux traitements, l'application de suivi à domicile peut avoir un réel intérêt. "Quand on voit le patient tous les mois, il ne va pas se passer grand-chose. Même si ça ne va pas bien pendant deux semaines, on va se revoir vite. Mais quand on passe à trois mois ou quatre mois sans se voir, dans ce cas, c'est plus inquiétant. L'application peut donc être une sécurité qui détecterait plus précocement une récidive un peu aberrante, qui n'était pas prévisible mais qui peut entacher l'évolution de la fonction visuelle à long terme", explique le Dr Valérie Krivosic, ophtalmologue.

L'application Odysight est en test dans la patientèle de plusieurs ophtalmologues. D'ici la fin de l'année 2019, ils auront des résultats pour voir si le jeu correspond bien aux évolutions de la DMLA observée chez les patients.