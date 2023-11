Diabète : cette maladie concerne 4 millions de Français

Durée de la vidéo : 1 min

Cette maladie du pancréas touche près de 6% de la population. Une prévention efficace permettrait de juguler le nombre de malades.

Caractérisé par un excès de sucre dans l’organisme, le diabète est une maladie qui influe sur le quotidien de quatre millions de Français, soit environ 5.9% de la population. Deux types de diabète sont à différencier. Le type 1 apparaît pendant l’enfance, c’est une maladie auto-immune où le pancréas se détruit. Un apport d’insuline se révèle donc particulièrement vital.



Plusieurs centaines de milliers de diabétiques ignorent l’être

Le diabète de type 2 est lui plus tardif, le plus souvent dû à l’obésité et à la sédentarité. Il est en revanche plus réversible : changer son hygiène de vie permet de lutter assez efficacement contre cette maladie. Plus la maladie est décelée tôt, plus elle a de chance d’être annihilée. La prévention est donc essentielle, car en France, entre 500 000 et 800 000 personnes sont diabétiques sans le savoir.