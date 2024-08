Dengue : un nouveau cas autochtone détecté dans la Drôme

Un cas autochtone de dengue à Montélimar, dans la Drôme, a été officialisé. C'est l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes qui a effectué la démarche, a appris France Bleu Drôme Ardèche mercredi 21 août. C'est le 7e cas autochtone en France hexagonale cette année.

La Drôme a connu plusieurs cas de dengue "importés" depuis le début de l'année, au nombre de 6 dans le département et de 131 en Auvergne-Rhône-Alpes. Cela signifie que la personne a été contaminée en zone tropicale et est revenue infectée en France hexagonale. Mais cette fois-ci, c'est le premier cas "autochtone", c'est-à-dire causé par un moustique infecté et qui circule en France hexagonale. Dans la Drôme, "la personne malade, qui a été en contact avec un membre de sa famille venu de La Réunion, est désormais guérie", indique l'ARS.

Les cas autochtones concentrés dans le sud-est du pays

Au total, en France hexagonale, les autorités sanitaires ont recensé sept cas autochtones de dengue. Le premier cas autochtone de l'année avait été officialisé le 8 juillet dans l'Hérault, le malade avait montré les premiers signes de maladie le 17 juin. Puis, le 2 août, deux autres cas étaient recensés dans les Alpes-Maritimes, les premiers signes de maladie étaient apparus le 26 juillet. Le 8 août, la préfecture du Gard annonçait un cas autochtone de dengue à Aimargues, avec les premiers signes de maladie dès le 28 juillet. Quelques heures plus tard toujours le 8 août, deux autres cas autochtones de dengue étaient officialisés en Occitanie, à Baho, dans les Pyrénées-Orientales, et à Florac, en Lozère. Ces deux derniers cas provenant d'une même famille qui a séjourné en vacances en Lozère et qui habite les Pyrénées-Orientales, dont les premiers signes de maladie dataient du 16 juillet.

Déjà 3 000 cas importés depuis le début de l'année

Concernant les cas importés de dengue, maladie ramenée d’un déplacement à l’étranger ou en Outre-mer, Santé publique France en a recensé 1 031 du 1er mai au 13 août 2024, "dont 909 dans les départements où l’implantation d’Aedes albopictus (moustique tigre) a été documentée". Depuis le début de l'année, plus de 3 000 cas de dengue ont été importés en France métropolitaine, un record, avait annoncé le 9 août Santé publique France.

Pour rappel, la dengue est une maladie virale transmise par les moustiques aux humains, le plus souvent bénigne, qui peut évoluer, dans environ 1% des cas, vers une forme plus grave provoquant notamment des saignements. Les décès sont très rares.