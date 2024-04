Dengue : comment lutter contre l'expansion du moustique tigre ?

Il est conseillé, pour notre santé, de manger équilibré, de faire du sport, de mettre de la crème solaire et bien : il est aussi préférable de chasser l’eau stagnante autour de chez soi. C’est le très sérieux message des autorités sanitaires à l’approche de la saison du moustique tigre.



Le nombre de cas importés de dengue, une maladie virale transmise par ce fameux moustique tigre, aedes albopictus, a été multiplié par 12 par rapport à la même période de 2023 en France métropolitaine, alerte le directeur général de la santé, mardi 23 avril. Nous sommes dans une situation inédite , avertit la direction générale de la santé, avec depuis le début de l’année 2024 , 1679 cas importés de cette maladie. Quand on parle cas importés, cela signifie que les malades ont été contaminés lors de séjours dans une zone endémique, notamment aux Antilles, zone qui connaît en ce moment, comme toute la région Amériques et Caraïbes, une flambée exceptionnelle des cas. Ces voyageurs reviennent donc en métropole avec ce virus, qui peut provoquer des symptômes grippaux plus ou moins marqués. Dans 1% des cas, une forme hémorragique plus grave peut également survenir.

Des craintes pour cette année

La dengue ne se transmet pas d’humain à humain, mais uniquement uniquement par les moustiques. Les autorités s'inquiètent de ces cas importés parce que si un moustique tigre pique une personne infectée qui revient de voyage, et qui est donc porteuse du virus, ce moustique deviendra ensuite vecteur de la dengue, pour les autres personnes qu’il piquera. C’est comme cela que des chaînes de contamination autochtones peuvent se créer. Quelque 50 cas ont ete recensés en 2023. Cette année, avec le brassage de touristes attendus au moment des Jeux olympiques, et une présence du moustique tigre qui s'étend sur le territoire, on le trouve désormais dans 78 départements sur 96 métropole, le nombre de cas importés et de cas autochtones risque d’augmenter.



Pour éviter les contaminations, il faut en quelque sorte n'offrir “ni le gîte, ni le couvert” à ce moustique tigre. Il est recommandé de vider l'eau stagnante des pots de fleurs et des gouttières, entre mai et novembre, ça c'est pour le pas lui offrir de gîte. Le couvert, c’est le sang que prélève ce moustique quand il pique : donc la prévention c’est aussi de se protéger avec des répulsifs, et des vêtements longs, quand on voyage et durant trois semaines au retour de zone à risque. Un vaccin contre la dengue devrait être disponible prochainement. La Haute autorité de santé, rendra son avis sur le sujet courant juin.