Dengue : 11 cas autochtones dans le Var, pour un total de 29 cas en France hexagonale cette année

Onze cas de dengue ont été détectés sur la commune de La Crau, dans le Var, a appris France Bleu Provence mardi 3 septembre, auprès de l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS Paca). Avec ces nouveaux cas, le bilan en France hexagonale grimpe donc désormais à 29 cas autochtones, c'est-à-dire transmis sur place par un moustique. Le premier cas autochtone de cette saison en France hexagonale date du lundi 8 juillet dans l'Hérault.

Dans cette commune varoise, les signes des premiers cas ont été datés au 5 août, indique Santé publique France, dans un bilan national de la dengue daté du 28 août. Mais le premier cas autochtone de dengue à La Crau a été officialisé le 19 août, indique pour sa part l'ARS Paca. Cette dernière ajoute que pour éviter la propagation de la maladie, "des opérations de démoustication [...] sont en cours dans la commune, sur la voie publique et dans les jardins privés".

Plus de 1 100 cas importés recensés

Concernant les cas importés de dengue, c'est-à-dire que la personne a été contaminée en zone tropicale et est revenue infectée en France hexagonale, Santé publique France en a recensé 1 164 du 1er mai au 27 août 2024, "dont 1 036 dans les départements où l’implantation 'd’Aedes albopictus' (moustique tigre) a été documentée".

Pour rappel, on parle de cas autochtone quand une personne a contracté la maladie sur le territoire "métropolitain" et n'a pas voyagé en zone contaminée dans les 15 jours précédant l'apparition des symptômes. La dengue est une maladie virale transmise par les moustiques aux humains, le plus souvent bénigne, qui peut évoluer, dans environ 1% des cas, vers une forme plus grave provoquant notamment des saignements. Les décès sont très rares.