Dax : à la découverte du "Village Alzheimer"

C'est un parc entouré de commerces exclusivement destiné à des malades atteints d'Alzheimer. Ce salon de coiffure pas comme les autres est le rendez-vous incontournable de la journée pour Louisette et Madeleine. Pas de shampooing au programme mais papotages et cours de danse. En à peine deux semaines, Louisette et Madeleine ont déjà pris leurs marques dans ce "Village Alzheimer" situé à Dax (Landes).

Des journées rythmées selon les envies

Peu à peu, la place du village offre des tranches de vie. On y boit un verre après avoir fait les courses dans la toute nouvelle épicerie. "En général, ils passent un bon moment de convivialité", constate Valérie Dubois, l'une des responsables. Dans les quartiers, les maisons se réveillent à leur rythme. "Il faut pouvoir manger dehors pour profiter", précise l'une des maitresses de maison. L'accueil est très différent de celui d'un Ehpad traditionnel. Retrouver une sensation de liberté, c'est l'objectif de ce le lieu de vie unique en France centré sur la bienveillance.

