Dans le Haut-Jura, l'enquête épidémiologique sur les cas de cancers pédiatriques déçoit les familles

C'est un cluster de cas de cancers pédiatriques. Dans le Haut-Jura, quatre communes ont regroupé 13 cas de cancers chez des enfants entre 2011 et 2019. Une statistique inquiétante qui a poussé l'Agence régionale de santé a mené une enquête épidémiologique pour détecter un éventuel facteur à l'origine de ces cas.

Mais l'enquête, récemment bouclée par l'ARS, n'a débouché sur aucun résultat concret. Ce qui exaspère les familles des enfants victimes de cancers. "Cela a été un espoir pour nous. On s'est dit : "Peut-être qu'on va enfin réussir à trouver quelque chose qui montre que les enfants sont plus sensibles pour telle ou telle raison". Mais là, au final, on ne retient rien du tout. Ils ont fait leur travail, mais ça n'est pas suffisant", raconte Didier Rigoulot, père d'un enfant concerné.

D'autres parents demandent des investigations plus poussées avec davantage de recherches sur le terrain pour étudier des échantillons de terre dans les jardins des familles touchées par exemple. Le rapport définitif de l'ARS doit être rendu dans les prochains jours.