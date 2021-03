Covid-19 : le nombre de malades en réanimation se stabilise, 266 décès supplémentaires en 24 heures

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation reste au plus haut depuis mi-novembre... mais il se stabilise. Comme la veille, 3 918 patients souffrant de formes graves de la maladie y sont actuellement pris en charge, contre 3 637 il y a sept jours. Plus globalement, 24 969 malades sont soignés dans les hôpitaux du pays, toujours selon les dernières données de Santé publique France, mercredi 10 mars.

Par ailleurs, on compte 266 décès en plus ces dernières 24 heures (contre 299 la veille). Ce qui porte à 89 565 le nombre total de décès en France. Le taux de positivité des tests est de 7,3%, stable à ce niveau depuis une semaine. Enfin, 4 164 418 Français ont reçu à ce jour au moins une dose de vaccin. Et 2 032 791 personnes sont définitivement vaccinées, c'est-à-dire qu'elles se sont vu administrer les deux doses.